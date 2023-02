Addio a Franco De Simone: firma storica del giornalismo sportivo brindisino

BRINDISI – Si è spento improvvisamente all’età di 79 anni Franco De Simone, firma storica del giornalismo brindisino. Sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno e della Gazzetta dello sport ha raccontato per decenni le imprese dello sport brindisino, spaziando, in particolare, dal calcio al basket, dalla sala stampa dello stadio Fanuzzi a quella del PalaPentassuglia.

Domenica scorsa, proprio dalla tribuna stampa del PalaPentassuglia, ha assistito alla vittoria della Happy Casa Brindisi contro Reggio Emilia. Il presidente del sodalizio di contrada Msseriola, Nando Marino, tutti i soci e l’intera società Happy Casa Brindisi “si stringono attorno alla famiglia De Simone per la perdita del caro Franco, uomo che ha dedicato la sua vita al giornalismo raccontando quotidianamente con bravura ed entusiasmo le vicende della pallacanestro brindisina”.

“Un professionista e grande tifoso biancoazzurro - si legge in una nota della società - che anche domenica ha voluto assistere dal vivo alla splendida rimonta della Happy Casa dalla tribuna stampa del PalaPentassuglia, posto a lui riservato durante tutto il corso della sua carriera giornalistica.Ed è così che ci piace ricordarlo: festante ed esultante per l’ultima gioia regalata dalla sua squadra del cuore. Ai suoi familiari le più sentite condoglianze. Riposa in pace caro Franco e sempre forza Brindisi”.

I funerali si svolgeranno domani (giovedì 2 febbraio) presso la chiesa dei Salesiani, in via Appia, alle ore 16.30.