Addio a Giancarlo Cafiero: memoria storica delle tradizioni brindisine

BRINDISI – Per una vita ha narrato aneddoti, fatti e leggende della tradizione popolare brindisina, con la coppola sempre in testa. Si è spento la scorsa notte (domenica 20 febbraio) all’età di 80 anni, Giancarlo Cafiero. Lo ha annunciato sul suo profilo Facebook Gagliano Lombardi, amico e socio con cui aveva aperto la “Valigia delle Indie”, bottega in via Tarantini, a pochi passi da piazza Duomo, che ospitava cartoline, foto, documenti storici, mappe e souvenir di varie epoche della città.

Dal 1982 al 2020 la bottega di Cafiero e Lombardi è stato un punto di riferimento per i brindisini e una meta irrinunciabile per collezionisti di cimeli storici. Al suo interno si sono svolte mostre e declamazioni di racconti e poesie vernacolari. Cafiero è stato protagonista anche di numerose altre iniziative di carattere storico-culturale, con il suo sconfinato bagaglio di racconti tramandati oralmente per secoli. Brindisi, insomma, perde un pezzo di storia. Mai come in questo caso, non si tratta di una frase fatta.