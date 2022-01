Addio a Tonino Marchionna, il decano dei barbieri brindisini

BRINDISI – Dal 1947 al 2019 non si è mai mosso da via Porta Lecce. Fino all’età di 85 anni Tonino Marchionna ha fatto barba e capelli nella sua bottega in pieno centro storico, nel corso di una carriera lunga ben 72 anni. Il decano dei barbieri brindisini si è spento oggi (lunedì 24 gennaio 2022) all’età di 88 anni. Anche il fratello Gino, papà dell’ex sindaco Pino Marchionna, morto anni addietro, è stato uno dei barbieri storici di Brindisi. Tonino lascia la figlia Angela e i figli Mino, Roberto e Annarita. I funerali si svolgeranno domani (martedì 25 gennaio) alle ore 10:30, presso la parrocchia della Pietà.