Addio a Tullio, capostipite della famiglia Marino: lutto nella New Basket Brindisi

BRINDISI – Si è spento all’età di 88 anni Tullio Marino, figura nota nel mondo dell’imprenditoria brindisino, padre di Nando e Tullio junior, rispettivamente presidente e general manager della New Basket Brindisi. Anche Tullio ha avuto un ruolo nella pallacanestro brindisina, essendo stato componente del Cda del sodalizio biancazzurro nei primi anni ’80.

La società di contrada Masseriola lo ricorda così: “Un grande uomo che si è sempre distinto per la competenza, il garbo, la disponibilità, l’altruismo manifestati nella suo lungo impegno imprenditoriale nonché nel supporto a varie iniziative in campo sportivo e sociale”. “La passione per la pallacanestro ha segnato il percorso di una vita intera, legando per sempre la sua famiglia e le generazioni a seguire”.

“La società è quantomai vicina ai suoi cari, così come le tantissime persone che in città e in tutta Italia lo hanno conosciuto e apprezzato. Per chi volesse salutare il dottor Tullio Marino i funerali si svolgeranno lunedì 1 luglio alle ore 15:30 presso la Cattedrale di Brindisi”.

