Al Morvilllo Falcone il primo sportello sindrome di Tourette d’Italia

BRINDISI - Martedì 30 maggio 2023, alle ore 9:30 presso l’Istituto “Morvillo Falcone” di Brindisi, si terrà la conferenza stampa per la presentazione dello "Sportello di Ascolto Sindrome di Tourette". Lo sportello, primo in Italia, nasce dalla collaborazione tra l'Ipsss "Morvillo Falcone" di Brindisi e l'associazione "Tourette Italia Ets" (Associazione genitoriale che opera per il miglioramento della conoscenza della Sindrome di Tourette in tutti i contesti sociali, al fine di migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle famiglie).

Nasce con l’obiettivo di favorire la conoscenza, la comprensione della Sindrome di Tourette tra i componenti della comunità scolastica e di supportare gli utenti con suggerimenti e pratiche consolidate per la gestione efficace del disturbo, sia in ambiente scolastico sia in quello familiare.

L’evento, considerata la sua rilevanza sociale e scolastica, si avvale della presenza di esperti del settore, in particolareM Irene Esposito, dirigente scolastico dell’Istituto Morvillo Falcone di Brindisi; Elisabetta Lucarelli, neuro psichiatra infantile; Fabrizio Scrimieri, co-fondatore e membro del consiglio direttivo di Tourette Italia Ets; Antonio Calabrese, presidente consorzio Ats Brindisi 4; Monica Gentile, referente regionale Tourette Italia Ets e referente per lo sportello; Alessandro Nocco, referente socio culturale Puglia.