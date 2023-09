Mattarella inaugura anno scolastico: presente anche la Morvillo Falcone con gli abiti-cartolina

BRINDISI - Ci sarà anche il Morvillo Falcone tra le quattro scuole selezionate, a livello nazionale, che parteciperanno, lunedì 18 settembre, alla Cerimonia ufficiale d’inaugurazione dell’anno scolastico 2023/2024.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebrerà l’apertura dell'anno scolastico dall’Emilia-Romagna. La cerimonia si terrà a Forlì e sarà trasmessa in diretta su Rai Uno nell’ambito del programma “Tutti a scuola”. Il conduttore sarà Flavio Insinna, affiancato dalla cantante Malika Ayane.

L’istituto contribuirà con il progetto "Abiti cartolina, identità del territorio brindisino". Le creazioni, frutto delle capacità creative e artistiche degli studenti dell’indirizzo Industria e artigianato per il Made in Italy - opzione artigianato, saranno presentate dagli stessi alunni attraverso una sfilata: abito Melissa, abito cartolina Brindisi, abito cartolina San Vito dei Normanni, abito cartolina Mesagne, abito Marcella, abito Italia, abito Mare, abito Sportello Autismo.

Gli abiti nascono dall’idea di valorizzare e a far conoscere, su tutto il territorio locale e nazionale, il patrimonio artistico – culturale delle città di Brindisi, San Vito dei Normanni e Mesagne. In tutte le creazioni sono riportate con tecniche grafiche avanzate, tutti gli scorci più significativi ed evocativi delle antiche città salentine, presentando gli abiti come veri e propri abiti – cartolina.

L’Inaugurazione vedrà anche la presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e delle massime autorità dello Stato. Ci sarà anche spazio per ospiti del mondo della cultura, dello sport, della musica e dello spettacolo.