Un altro grande artista per la nuova mostra di Mesagne: invito per Meloni ed i leader del G7

MESAGNE - Domani ci sarà l'annuncio ufficiale, nel 2024 la città di Mesagne ospiterà un'altra grande mostra dal titolo Da Giotto al Futurismo. Ancora non si conosce il periodo esatto in cui sono previste le date di apertura e chiusura, ma una cosa è certa: scatterà l'invito per il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni ed i "grandi della Terra".

Presumibilmente, dunque, l'esposizione sarà fruibile già a giugno, quando nella vicina Borgo Egnazia - in località Savelletri di Fasano - è prevista la riunione dei leader dei sette Paesi più industrializzati del mondo: oltre alla premier italiana saranno al tavolo i primi ministri Joe Biden (Stati Uniti), Emmanuel Macron (Francia), Olaf Scholz (Germania), Rishi Sunak (Regno Unito), Fumio Kishid (Giappone) e Justin Trudeau (Canada).

Da una mostra all'altra

Dopo le 30mila visite di "Caravaggio e il suo tempo", l'intento è quello di proseguire nel solco del recente passato. L'organizzazione anche questa volta sarà targata Puglia walking art, ente guidato dall'imprenditore visionario Pierangelo Argentieri.

Alle ore 11.00 di domani (12 gennaio) è stata convocata una conferenza stampa nell'aula consiliare di Mesagne. Qui verranno forniti i dettagli alla presenza del sindaco Toni Matarrelli, dello stesso Argentieri e del consulente comunale alle Politiche culturali e scolastiche Marco Calò. Il curatore della mostra su Caravaggio, Pierluigi Carofano, contribuirà a fornire un bilancio rispetto ai risultati dell'esposizione passata.

Va ricordato, inoltre, che nella prossima primavera Mesagne ospiterà la seconda edizione del festival biennale Culturare, che già nella kermesse del 2022 ospitò personaggi di rilievo nell'ambito socio-culturale.