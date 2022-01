Le foto del cardiologo fasanese Loliva in mostra a Milano

FASANO – La prestigiosa “Milano Art gallery” ospita in questi giorni la mostra fotografica del dottor Francesco Loliva, cardiologo fasanese con la vena artistica. “Appunti di viaggio” il titolo dell’esposizione dal titolo “Appunti di viaggio”; curata da Salvo Nugnes. Sono 40 le opere accolte in questa spazio culturale polivalente, luogo d’incontro e di confronto che ha ospitato importanti artisti contemporanei. Inaugurata lo scorso 8 gennaio, la mostra sarà visitabile fino al 22 gennaio, nella storica galleria in via G. Alessi 11, a Milano. All’inaugurazione erano presenti, fra gli altri, lo stesso Salvo Nugnes, la psicologa e scrittrice Cristina Cattaneo, Clelia Torelli, giornalista di Panorama, ed il creativo delle celebrità Enrico Carazzato.

Nato a Putignano nel dicembre del 1956, laureato in medicina nel 1983 e specializzato in cardiologia nel 1988, Loliva patica la professione di cardiologo ospedaliero da circa 30 anni. “Questa impegnativa professione – si legge nella sua biografia, sul sito www.francescololiva.it - non mi ha impedito di esercitare la mia passione per la fotografia. Già negli anni dell’università ho iniziato a fare i miei primi scatti con la gloriosa Lubitel 2 (una reflex biottica russa), successivamente affiancata da una Olimpus OM 10 (regalo di laurea). La mia naturale predisposizione è per la fotografia di viaggio e di paesaggio".

"Mi sono appassionato sin da subito ai paesaggi perché sono cresciuto avendo il paesaggio come risorsa, la mia terra, la Puglia. Cogliere l’attimo per riviverne le emozioni e per offrire all’osservatore spunti di riflessione. I miei maestri virtuali sono stati tutti i più grandi fotografi italiani ed internazionali, mi sono nutrito delle loro opere ed ho cercato di carpirne i segreti. Nel 2017 ho ritenuto che fosse arrivato il momento di entrare nel mondo dell'arte proponendo i miei lavori, ho così iniziato a partecipare a mostre collettive e/o personali nazionali ed internazionali”.