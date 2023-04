Dai motociclisti di "Brundisium Bucks": uova di Pasqua per persone con disabilità

BRINDISI - Pasqua di solidarietà per i motociclisti del motoclub Brundisium Bucks: nei giorni scorsi hanno donato uova di cioccolato agli ospiti della cooperativa sociale Oltre L’Orizzonte di Brindisi. Le uova erano state acquistate da Adoces Brindisi durante una manifestazione pubblica organizzata dall’Associazione donatori cellule staminali per raccogliere fondi per i pazienti ematologici in attesa di trapianto.

Solidarietà nella solidarietà quindi: il ricavato della vendita della uova acquistate dai motociclisti ha contribuito ad aiutare un’associazione che si occupa di malati e le stesse uova sono poi state donate a un’altra associazione che si occupa di persone adulte con disabilità. La consegna delle uova è avvenuta proprio a bordo della due ruote, con tanto diverimento per i destinatari che hanno trascorso un pomeriggio diverso tra rombi di motore e doni. Non è la prima volta che i motociciclisti brindisini regalano sorrisi e serenità, all'insegna delle beneficenza, l'iniziativa di Pasqua è alla sua seconda edizione mentre a Natale scorso sono stati protagonisti della manifestazione "Babbo Natale in moto" che ha fatto divertire grandi e piccini.