Movida, nuova ordinanza per le emissioni sonore: fino all'una per due weekend

BRINDISI - L'estate 2023 si avvia verso la conclusione, ma il sindaco Marchionna, dopo varie vicissitudini, ha deciso di mettere un punto fermo sulla questione "movida" ed "emissioni sonore". Da qui all'11 settembre, per quattro giorni - ovvero, due weekend - il limite massimo viene posticipato all'una di notte. In data odierna (venerdì 1 settembre 2023), infatti, il sindaco Giuseppe Marchionna ha proceduto a firmare la nuova ordinanza sindacale relativa alla deroga oraria e il superamento dei limiti delle emissioni sonore in zona centro cittadino.

"Percorso condiviso tra esercenti e cittadini"

Si legge in una nota del Comune: "Nonostante si sia a ridosso del termine di scadenza del periodo interessato alle deroghe (11 settembre), il sindaco ha voluto ugualmente emettere la nuova ordinanza, che è frutto della definizione di un percorso condiviso tra operatori del settore e le associazioni di categoria da un lato, e i rappresentanti delle associazioni cittadine che si sono costituite per reclamare e garantire il proprio diritto alla quiete pubblica dall'altro. Questo rappresenta un significativo risultato dell'interlocuzione e della collaborazione tra cittadini ed esercenti che apre la strada a una sempre più serena convivenza civile nella città, nonché un momento di sperimentazione delle regole concordate, per verificarle alla prova dei fatti".

L'ordinanza sindacale

L'ordinanza sindacale è la numero 47 e porta la data di oggi. Viene ripercorsa tutta la vicenda, che verrà spiegata nel prosieguo dell'articolo. Poi, vengono indicati quattro giorni: 1, 2, 8 e 9 settembre. Ovvero, i due weekend prossimi, due venerdì e due sabato sera. Quindi, recita l'ordinanza: "Nel centro urbano [...] è consentita l'effettuazione di trattenimenti musicali dal vivo (ad esempio, piano-bar, concertini, esibizioni live, karaoke, ecc..) nonché la diffusione di musica riprodotta in deroga ai limiti acustici stabiliti dalla legge regionale, limitatamente ai giorni su indicati dalle ore 20:00 fino all’ora 1:00 del giorno successivo entro il limite massimo previsto dalla legge regionale 03/20002 con una tolleranza massima del +/- 20 per cento". Poi, viene specificato che è vietato utilizzare casse di amplificazione che non siano tarate sui valori limite e ricorrere alla figura del vocalist, per evitare di incrementare il livello di emissioni sonore.

Un'estate "turbolenta"

La vicenda "movida a Brindisi" entra nel vivo il 23 luglio, quando il Tar di Lecce sospende l'ordinanza del Comune, risalente al 6 luglio, che disponeva in materia di emissioni sonore. L'Amministrazione Marchionna aveva fissato all'una di notte il limite massimo, ogni giorno, dopodiché gli esercenti avrebbero dovuto spegnere la musica. Ma i giudici leccesi - presidente Enrico D'Arpe - non la pensano allo stesso modo. Le toghe rilevano che l'estensione temporale di validità dell'ordinanza è eccessiva - oltre due mesi -, quando le norme in materia consentono deroghe per attività sporadiche e occasionali. I giudici dovevano decidere su un ricorso, presentato da alcuni residenti del centro di Brindisi. Con questa mossa il Comune ha limitato i giorni, evitando la censura dei giudici sull'estensione temporale, e ha anticipato la prossima udienza del Tar sulla vicenda, già fissata per il 14 settembre, ovvero fuori tempo massimo.