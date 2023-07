Movida nelle marine più sicura: navette gratuite serali da e per le marine di Carovigno

CAROVIGNO - Navetta gratuita nelle ore serali da Carovigno per le marine di competenza e ritorno. Il servizio parte oggi, venerdì 7 luglio e rimarrà attivo fino al 17 settembre. Le località balneari che potranno essere raggiunte in autobus gratuitamente sono Torre S. Sabina, Pantanagianni, Morgicchio, Specchiolla e viceversa dalle ore 20 alle ore 2:35.

“Abbiamo fatto il possibile per migliorarci rispetto a quanto già predisposto in passato, quando il servizio partiva l’ultima settimana di luglio sino alla prima settimana di settembre – afferma l’assessore Luigi Orlandini – ampliando il periodo del servizio vogliamo tutelare la sicurezza su strada dei giovanissimi durante tutta l’estate e trasmettere il messaggio dell’utilità del mezzo pubblico sia in termini di sicurezza stradale che in termini ambientali ed economici.

"Abbiamo fatto il possibile per trovare le risorse pubbliche da destinare al servizio quindi utilizzatelo e fatelo utilizzare – prosegue Orlandini – Inoltre siamo a lavoro con Stp per l’installazione della pensilina in via Giulia all’ingresso di Torre S. Sabina. Ringraziamo Stp Brindisi per la collaborazione e l’assessore Luigi Orlandini con cui abbiamo lavorato per ottenere quanto prima tale servizio”.

L’amministrazione informa che il servizio Stp diurno da Carovigno per la stazione e le marine è a pagamento e sino al 31 agosto segue gli orari che trovate nella seconda locandina allegata.