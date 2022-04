Rinnovabili, Loredana Capone: “Sedersi e ragionare insieme, governo e territori”

Un appello a “sedersi e ragionare insieme, governo e territori” su quali siano i luoghi più idonei, caso per caso, a ospitare gli impianti, perché ogni luogo è diverso e bisogna tutelare tutti i diversi interessi”. Così la presidente del consiglio regionale, Loredana Capone, dopo l’approvazione all’unanimità, nell’ultima seduta consiliare, della mozione sulle rinnovabili.

“Una condizione - ha ricordato la Capone - che riguarda il Salento come Brindisi, Taranto, Bari, la Bat, Foggia: perché di fronte alle battaglie giuste non c’è campanile, c’è solo una ragione da far valere. È fondamentale, allora, che gli enti locali siano coinvolti nelle decisioni che riguardano i loro territori. E partecipare non significa necessariamente contrapporsi, significa piuttosto riconoscere l’importanza del confronto con chi quei luoghi li abita quotidianamente, assumere scelte condivise che tengano conto da un lato della tutela del paesaggio, dall’altro del turismo e dello sviluppo economico di quel territorio”.

Questo lo spirito della mozione in cui si impegna la giunta regionale a portare “il nostro appello a Roma“ e il presidente dell'esecutivo a affrontare la questione in conferenza Stato-Regioni. “Così come abbiamo chiesto - ha aggiunto - di accelerare il processo di definizione del Pear e di tutta la pianificazione strategica di riferimento per le tematiche delle energie rinnovabili”. La presidente dell’assemblea non ha mancato di ricordare come l’impegno delle rinnovabili per la Puglia venga da lontano e che, quindi, non verrà certo meno in un momento così delicato com’è quello che l’Europa e il mondo intero vivono oggi, “certo - ha concluso - non possiamo, però, nemmeno stare a guardare mentre qualcun altro decide per noi, ancora di più quando si tratta di incidere su luoghi straordinariamente belli come la costa salentina”.