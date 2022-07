Prende la multa ma era tutto in regola: il ticket della sosta non era scaduto

BRINDISI - E' tornata a casa con 26 euro di multa, dopo aver pagato 2 euro di ticket una brindisina che nel pomeriggio di sabato 2 luglio scorso si è recata in centro a Brindisi per fare visita alla madre. Aveva parcheggiato l'auto in piazza Santa Teresa, pagando due ore di sosta: dalle 16.07 alle 18.07 (come documentato dalle foto inviate alla redazione di questo giornale). Poco prima della scadenza si era recata al parcheggio per rinnovare il ticket e lì l'amara sorpresa: ha trovato una multa di 26 euro perchè "Sostava senza esporre il titolo di pagamento della sosta".

Ma la multa era stata fatta alle 17.30, in piena regolarità della sosta. La donna avrebbe anche chiesto spiegazioni all'operatore di turno, ancora sul posto, non ricevendo risposte esaustive. Come è noto il "ricorso" costa più della multa stessa così la cittadina non ha potuto fare altro che pagare, ma per un illecito non commesso.

Il 23 giugno scorso stessa sorte era capitata a un altro cittadino: ha ricevuto una multa, sempre in piazza Santa Teresa, nonostante l'esposizione sul cruscotto di due pass. Anche in quel caso l'uomo nulla ha potuto fare se non tenersi la multa. Entrambe le segnalazioni sono giunte alla redazione di questo giornale con relativa documentazione.