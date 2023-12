I murales del Paradiso futura meta dei crocieristi: "Il rione una galleria di street art a cielo aperto"

BRINDISI – Il rione Paradiso potrebbe diventare una delle mete dei crocieristi in città. Ad attirare i passeggeri, in particolare, potrebbero essere i murales che abbelliscono le palazzine di proprietà dell’Arca Nord Salento (ex Iacp). Lo ha riferito il commissario dell’agenzia, Cosimo Casilli, a margine dell’incontro convocato stamattina (lunedì 18 dicembre) presso il museo Archeologico Francesco Ribezzo per fare il punto sulle principali attività svolte nel 2023 e proiettarsi verso i nuovi obiettivi. Fra questi, l’introduzione dell’intelligenza artificiale per relazionarsi con gli utenti. Hanno partecipato all’evento anche il presidente del consiglio regionale, Loredana Capone, e l’assessore regionale all’Ambiente e all’Urbanistica, Anna Grazia Maraschio.

La situazione dell'agenzia

Arca Nord Salento serve attualmente 25mila persone. Negli ultimi anni si sono registrati 1200 subentri. I numeri sono stati forniti dal commissario Casilli durante la conferenza stampa. L’ente viene finanziato tramite i canoni corrisposti dagli inquilini. A tal proposito Casilli spiega che negli ultimi anni le entrate sono aumentate del 20 percento. Il 50 percento degli inquilini è in regola con i pagamenti. Un altro 15 percento salderà le rate fra gennaio e febbraio 2024.

Proprio nei giorni scorsi la giunta regionale ha stanziato 950mila euro a beneficio di Arca Nord per il recupero di immobili di edilizia residenziale pubblica, a fronte di un finanziamento complessivo pari a 8 milioni e 900mila euro in favore delle Arca (Agenzia regionale per la casa e l'abitare) del territorio per far fronte a interventi urgenti e necessari a scongiurare la pubblica e privata incolumità a seguito delle numerose richieste di finanziamenti da parte delle Arca.

Il 2023 è stato una sorta di anno della svolta per Arca Nord Salento, che è uscita dalla fase del dissesto economico e ha potuto programmare nuovi investimenti sia nel capoluogo che nei Comuni della provincia. “Avendo attraversato lunga stagione di dissesto economico finanziario – dichiara Casilli – Arca Nord non ha potuto incrementare il proprio personale”. L’auspicio per il 2024 è quello di incrementare un personale che oggi è composto da meno di 20 unità, rispetto alle 50 previste in pianta organica. “Questo ci spinge ad accelerare sul piano dell’utilizzo della tecnologia – spiega Casilli - per incontrar maggiormente l’utente”.

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale

Il commissario di Arca Nord spera di poter avviare “molto presto” un progetto sperimentale basato sull’intelligenza artificiale che “ci può aiutare in questa opera di informazione nei confronti degli utenti, accompagnati dalle associazioni sindacali degli inquilini, che per noi sono un punto fondamentale di collaborazione”.

Il sistema “Ai – integration CatGpt & Algho” prevede l’impiego di assistenti virtuali potenziati con l’intelligenza artificiale che potranno interagire in modo empatico con gli utenti, fornendo informazioni specifiche sui servizi di Arca Nord Salento e rispondendo alle domande attraverso la tecnologia Algho di Quest – it. Il sistema supporta nove lingue: italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, rumeno, russo cinese. Per ogni lingua si possono registrare fino a 24k di interazioni, fra domande e risposte.

In cantiere vi sono poi dei progetti di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare che saranno illustrati nei primi giorni del 2024. Fra le novità, come detto, anche la possibilità di inserire i murales del quartiere Paradiso nel tour dei croceristi. Le facciate già abbellite con le opere di street art sono già 10. L’obiettivo è quello di arrivare a 40, in modo di fare del quartiere una sorta di galleria artistica a cielo aperto.