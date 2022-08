Un museo virtuale di rifiuti per riflettere sul problema di inquinamento da plastica nel mare

BRINDISI - C’è un “Misterioso clown greco” anni ’60, un flacone di “Vernel” anni ’70, ma anche un pallone dei mondiali “Italia ’90”, un flacone “crema Ambra solare” anni ’70, un “Barbapapà” anni ’70, il “Gelato miniball Eldorado” anni ’60 e ’70, e tanti altri reperti tristemente storici in esposizione nel Museo virtuale di rifiuti raccolti dalle spiagge realizzato nell’ambito del progetto Archeoplastica ideato da Enzo Suma, guida naturalistica di Ostuni e fondatore di “Millenari” di Puglia” una realtà dell’Alto Salento impegnata nella fruizione, nella valorizzazione del territorio, nell’educazione ambientale e nel volontariato naturalistico.

Lo scopo dell’iniziativa come si legge sul sito dedicato è quello di “Sfruttare i tantissimi rifiuti spiaggiati che hanno anche più di cinquant’anni per portare l’osservatore a riflettere da un’altra prospettiva sul problema inquinamento plastica nel mare”. Il problema dei rifiuti spiaggiati o intrappolati sui fondali sta diventando sempre più preoccupante e le iniziative di sensibilizzazione non possono che rappresentare uno spiraglio verso un radicale cambio di mentalità.

“L’idea è maturata quando ho trovato per la prima volta un rifiuto di fine anni ’60. Si trattava di una bomboletta spray Ambra Solare con il retro ancora leggibile che riportava il costo in lire. Un rifiuto di oltre 50 anni fa! Qando pubblicai la foto su Facebook scoprii lo stupore della gente nel vedere un prodotto così vecchio ancora in buono stato tra i rifiuti in spiaggia. E da quel post scaturirono dai lettori tante riflessioni sul problema della plastica. Da quell’episodio ho iniziato a raccogliere sempre di più e a mettere da parte tutti i prodotti vintage di un’età variabile dai trenta ai sessant’anni. Ho imparato a riconoscerli e fino ad ora ho raccolto oltre 200 reperti databili tra gli anni ’60 e gli anni ’80. Alcuni sono davvero spettacolari e riportano ben in evidenza la scritta in lire oltre ad avere uno stile retrò particolare”.

Il progetto è stato reso possibile grazie a una raccolta fondi lanciata più di un anno fa . Il museo virtuale conta più di 500 rifiuti archeoplastici.

"Le prime azioni del progetto hanno avuto inizio nella primavera del 2021 e già in estate sono iniziate le prime esposizioni dei reperti. Già a giugno alcuni dei nostri reperti hanno fatto un piccolo viaggio da Ostuni a Bisceglie per essere esposti insieme a delle fotografie nello splendido castello, grazie alla collaborazione dell’associazione ZonaEffe. Nel cuore dell’estate 2021 gli antichi rifiuti arrivati dal mare hanno fatto sosta nella suggestiva torre costiera di Torre Colimena, sede dell’infopoint delle Riserve Naturali del Litorale Tarantino. Per tutto luglio e agosto i turisti, oltre ad ammirare la bellezza delle spiagge tarantine e a visitare l’antica torre, hanno potuto visitare una mostra di Archeoplastica negli spazi dell’antica torre".

"Nel mese di ottobre 2021, in collaborazione con le associazioni locali Puliamoilmarebrindisi e 40 nodi, Archeoplastica è stato presente al salone nautico di Puglia (Snim 2021) con uno stand in cui sono stati esposti vecchi rifiuti spiaggiati lungo i nostri litorali. Lo stand ha incuriosito tutti i visitatori amanti del mare. E a Palagianello, sempre nel tarantino, per diverse settimane è stata accessibile una piccola selezione di reperti di Archeoplastica presso il centro culturale Tekne".

"E con l’inizio dell’anno scolastico ha avuto inizio il tuor all’interno delle scuole della provincia di Brindisi. Carovigno, San Vito dei Normanni, San Michele Salentino, Cisternino, Mesagne, etc., tutte scuole primarie. Attualmente lo staff di Archeoplastica si sta organizzando per portare il progetto all’interno di tutte le scuole. Terminate le prime attività previsto dal progetto finanziato da oltre 250 sostenitori, Archeoplastica è poi entrata in una seconda fase, più matura che ha previsto la collaborazione di partner importanti e di primo livello".

"Dal 26 novembre al 5 dicembre, Archeoplastica ha esposto nella bellissima sala del teatro Kursaal Santa Lucia in occasione del festival della sostenibilità ambientale “Io Scelgo Il Pianeta” organizzato da Cime in collaborazione con National Geographic e Rai Documentari. Successivamente, visto il grande apprezzamento di pubblico, Archeoplastica ha esposto al teatro Margherita di Bari in occasione della Mostra “Planet or Plastic?” di National Geographic".