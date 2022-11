"Nacque nel mondo un sole": 40 hobbisti al corso di arte presepiale

BRINDISI - Nella parrocchia La Pietà di Brindisi, si sta svolgendo un corso di arte presepiale dal titolo "Nacque nel mondo un sole" con l'obiettivo di riscoprire e valorizzare l'arte e la tradizione del Presepe, nella quale si rafforza la fede cristiana. Al corso partecipano 40 tra hobbisti ed appassionati provenienti dal comune capoluogo e dalla provincia, che si stanno cimentando nella costruzione di una scenografia presepiale, partendo dalla conoscenza ed uso del polistirene, il taglio e l'intaglio, lo studio delle proporzioni e tutto ciò che riguarda la parte tecnica e funzionale.

C'è un'aria di festa e di fermento per l'arrivo del Natale, accompagnata dalla costruzione, appunto, del Presepe; un modo per attendere Gesù e meditare anche sui brani evangelici della tradizione, che ogni settimana vengono letti e commentati nel corso della lezione teorica. Il corso presepiale si concluderà martedì 13 dicembre prossimo, non prima di aver approfondito gli aspetti legati alla cura dei dettagli, ovvero gli oggetti che arricchiranno gli edifici costruiti, la vegetazione, l'applicazione della resina e l'allestimento della grotta della Natività. A conclusione dei lavori, una mostra permetterà di presentare alla Città i manufatti realizzati.