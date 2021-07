Nasce una nuova associazione di promozione sociale di sole donne

La presentazione presso il Comune di San Vito dei Normanni. Ha come obiettivo quello di svolgere attività di interesse generale in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente del volontariato delle proprie associate

SAN VITO DEI NORMANNI - Nasce a San Vito dei Normanni l’associazione di promozione sociale “Davvero”, composta da undici donne, impegnate in ambito sociale ed educativo. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta il 6 luglio scorso, presso il Comune di San Vito dei Normanni, alla presenza del sindaco, Silvana Errico, del presidente dell’associazione, Palma Marseglia, e dei soci fondatori.

L'associazione "Davvero", composta da sole donne: Lorena Vacca, Grazia Lanzillotti, Angela Ruggiero, Annunziata Laporta, Isabella Cucci, Greta Ribezzi, Doriana Marzio, Loredana Pizzuto, Stefania Sbano e Raffaella Cucci, ha come obiettivo quello di svolgere attività di interesse generale in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente del volontariato delle proprie associate.

Le attività dell’associazione sono finalizzate a mettere in atto interventi in campo educativo, di istruzione e formazione professionale, nonché di attività culturali, artistiche e ricreative sensibilizzando soprattutto la fascia giovanile di San Vito dei Normanni all’attività di volontariato. "L’idea", come dichiarato dal presidente Palma Marseglia, "nasce dalla voglia di mettere a disposizione della nostra comunità le esperienze, le competenze e la voglia di fare di ciascuna di noi, al fine di proporre iniziative finalizzate alla valorizzazione del nostro territorio".

Il sindaco Silvana Errico ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, commentando che "la volontà di crescita personale e collettiva, dimostrata da queste undici donne, non può che essere benevolmente accolta dall’Amministrazione Comunale che, dal canto suo, non negherà il proprio sostegno verso un progetto di tale spessore sociale e culturale".

"L’augurio e l’auspicio", dichiara il presidente, "è che altre donne possano contribuire alla crescita dell’associazione, partecipando attivamente alla nostra realtà associativa".

Per tutte coloro che volessero contribuire alla sviluppo dell’Aps “Davvero”, è possibile contattare il seguente indirizzo mail davveroaps@gmail.com.