Nell'immobile confiscato alla criminalità un centro antiviolenza: l'inaugurazione

SAN PIETRO VERNOTICO - Martedì 11 aprile alle 18.30 verrà inaugurato il centro Antiviolenza Voice sito al civico 310 di via Brindisi a San Pietro Vernotico, in un immobile confiscato alla criminalità. A seguire conferenza stamoa e recital "Maldamor".

"L'individuazione delle attività da realizzare, dei target "innovativi" e delle modalità di organizzazione nasce da un'attenta analisi dei bisogni sociali del territorio che ha portato l'amministrazione comunale con a capo il sindaco avv. Pasquale Rizzo a promuovere gli sportelli Centro Ascolto per la Famiglia e Centro antiviolenza. Tali servizi andranno ad implementare il lavoro svolto dai Servizi Sociali a supporto delle famiglie vulnerabili e saranno coadiuvati dai Servizi Sociali del Comune di San Pietro Vernotico". Si legge in una nota della vice sindaca Giuliana Giannone.

"Lo Sportello Centro Risorse Famiglia è un servizio di sostegno alla genitorialità rivolto ai cittadini che, in una logica di rete e potenziamento dei servizi esistenti (Istruzione e Formazione, Servizi Sanitari, Servizi Socio-Assistenziali), interviene per promuovere il benessere dell'intero Nucleo Familiare sostenendo la coppia, il nucleo e ogni singolo componente nelle varie fasi del ciclo vita. Lo Sportello d'Ascolto Antiviolenza nasce come supporto per le tante donne in difficoltà, donne senza diritti, pareri, desideri, pensieri ed emozioni, cercando così di costruire un domani diverso per loro e per tutte e promuovere e sostenere l'affermazione dell'autonomia culturale, professionale delle donne al fine di accrescere la partecipazione femminile alla vita pubblica, e di uscire dalla spirale della violenza".