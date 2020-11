Natale, addobbi in città: il Comune cerca sponsor. Pubblicato avviso

BRINDISI - Il comune di Brindisi intende individuare, con avviso pubblico, soggetti disponibili a sponsorizzare l’allestimento e la realizzazione di un albero di Natale, delle luminarie natalizie, di alcune installazioni luminose tematiche e di scenografie tramite proiettori architetturali, in occasione delle festività natalizie 2020.

A questo scopo è stato pubblicato l’avviso che prevede offerte di sponsorizzazione così suddivise: fornitura di un albero di Natale di luci (creazione artistica) da posizionarsi presso l’intersezione tra Piazza Vittoria e Corso Umberto; fornitura delle luminarie natalizie lungo le principali vie ed aree ed edifici; fornitura di 2 o più installazioni luminose tematiche; scenografie tramite proiettori architetturali.

Le offerte potranno consistere in sponsorizzazione: di natura finanziaria per uno o più dei lotti (sotto forma di erogazione economica); di natura tecnica (erogazione diretta delle forniture e dei servizi connessi a carico dello sponsor); coprire l’interezza o anche soltanto una parte dei costi delle forniture e dei servizi connessi per uno o più dei lotti.

Sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione i soggetti privati (persone fisiche e persone giuridiche), i soggetti pubblici e ogni organismo costituito a termini di legge, sia in forma singola che associata, purchè in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e privi di impedimenti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Al soggetto individuato come Sponsor, lo Sponsee riconoscerà un ritorno di immagine mediante l’esposizione del proprio marchio/nome/logo, secondo le modalità concordate con lo Sponsee all’insegna dell’eleganza e della sobrietà in modo tale da non disturbare la caratteristica essenziale di “arredo natalizio”.

Inoltre: garantirà la visibilità del nome/marchio/logo dello sponsor nell’ambito delle attività informative e promozionali attivate dall’amministrazione e sulle pagine web del Comune; garantirà la possibilità di realizzare, secondo modalità da concordare con l’amministrazione comunale, campagne di comunicazione valorizzando particolarmente il ruolo dello sponsor. Ulteriori eventuali azioni possono essere oggetto di specifica definizione tra le parti.

Le proposte di sponsorizzazione, con l'indicazione “Domanda per la sponsorizzazione di luminarie ed addobbi natalizi festività 2020/2021” dovranno pervenire a mano o a mezzo posta raccomandata A/R, indirizzata al Comune di Brindisi - Settore Organi Istituzionali, Piazza Matteotti n. 1 - 72100 Brindisi, oppure via Pec all’indirizzo ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it entro le ore 12 del giorno 30 novembre.