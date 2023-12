Natale sampietrano 2023, programma da 40mila euro: gli appuntamenti

SAN PIETRO VERNOTICO – Con delibera di giunta n°228 del 5 dicembre scorso è stato (finalmente) definito il programma del Natale sampietrano 2023: prevede un budget di circa 40mila euro e riporta appuntamenti di vario genere proposti da parrocchie e associazioni. Ed è proprio una delle parrocchie, quella di San Giovanni Bosco, che anche quest’anno si è occupata dell’allestimento dell’albero di Natale di lana in piazza Del Popolo composto da piastrelle e stelle di Natale fatte all’uncinetto. Un’iniziativa questa che si rinnova per il quarto anno consecutivo resa possibile grazie a un grande lavoro di volontari durato diversi mesi. L’inaugurazione con accensione era prevista per giovedì 7 dicembre ma il giorno prima dell’appuntamento è stata rinviata di nove giorni. Causa mancanza delle luminarie. In poche righe corredate da foto che mostrano l’opera e l’operato dei volontari pubblicate su Facebook la parrocchia ha annunciato “Abbiamo consegnato alla nostra piazza l’albero di Natale…è tutto pronto in attesa che vengano installate le luminarie natalizie! Così potrà essere acceso, per poi, sabato 16 dicembre, salutarci con canti, saluti e testi di riflessione…e soprattutto ringraziare le tante manine laboriose che nel silenzio hanno reso possibile tutto questo! Grazie”.

L’albero bianco e rosso, quindi, si trova in piazza, spento in attesa di essere illuminato per regalare alla comunità uno spettacolo di luci e colori e soprattutto l’atmosfera natalizia. Intanto, più di qualcuno (di giorno) lo sta già immortalando in selfie e fotografie. Perché le luminarie non sono state installate per tempo? Come ormai è noto a San Pietro Vernotico la colpa è sempre di qualcun altro. E le polemiche o le lamentele sono vietate. I cittadini devono solo accontentarsi. D'altronde dicembre è arrivato all’improvviso. Fino a poche settimane i cappotti non erano ancora stati tirati fuori dagli armadi e qualcuno faceva ancora il bagno al mare. Per farsi un'idea sul "caso luminarie" si possono visitare le pagine social degli amministratori (nuovi e vecchi).

Meglio tornare al programma da 40.375 euro euro. Intanto sono stati previsti 21.960 euro per le luminarie che "contribuiscono a creare un’atmosfera positiva e festosa, tipica del Natale, nonché favorevole per l’economia locale. A tal fine saranno utilizzate luminarie led a basso consumo energetico e con orari di accensione contingentati, in particolare". Si legge nella determina. Verranno addobbate le vie e piazze cittadine, per "creare un clima natalizio all’ingresso delle Chiese cittadine per l’attuazione dei riti religiosi durante le festività natalizie”.

L’8, il 9, il 10, il 16, il 17, il 23 e il 24 dicembre in piazza Del Popolo andrà in scena un laboratorio per la realizzazione delle letterine a Babbo Natale con annesso punto raccolta e presenza di animazione a tema natalizio. Oggi 8 dicembre si è svolta la tradizionale fiera dell'Immacolata che come ogni anno attira centinaia di visitatori e apre, di fatto, le festività natalizie. Anche quest'anno erano previsti momenti di intrattenimento per grandi e piccini.

Sabato 16 dicembre l’associazione sportiva dilettantistica porterà nei pressi di piazza Regina Margherita l’evento “Babbu Natale santupitrharu” a cura dell'Asd Dialetto Sampietrano con la collaborazione del gruppo musicale “Santu pietru cu tutte le chiai”. Domenica 17 dicembre protagoniste saranno le parrocchie. Presso la Grotta di via Lecce verrà inaugurato il Presepe Vivente a cura della parrocchia di San Giovanni Bosco. Sarà aperto dalle 18 alle 20. Anche il 26 dicembre, l’1 e il 6 gennaio. Tra albero di natale e presepe è previsto un contributo di 900 euro.

Sempre domenica 17 dalle 17 alle 20.30 si potrà prendere parte all’evento Christmas Party, organizzato, invece, dalla parrocchia Ss Angeli custodi. Sono previsti: laboratori natalizi, spettacolo artistico, spettacolo musicale a cura della stella band in via Brindisi, gonfiabili, spettacolo di fontane artificiali, mercatino natalizio, sfilata conclusiva dall’Oratorio a Piazza del Popolo. Contributo di 1250 euro.

Il 23 dicembre andrà in scena un evento musicale itinerante. Il 24, invece, una manifestazione itinerante tra via Brindisi e piazza Del Popolo. Il 28 dicembre presso il Centro polivalente anziani si svolgerà il Gran Concerto di Natale Salent Melody Ensemble a cura dell’associazione Pro Loco. Costo complessivo a carico del Comune di 3465 euro. Il 30 dicembre, invece, presso il teatro Don Bosco si svolgerà una manifestazione musicale a cura di Unitalsi. Previsto un contributo di 500 euro. Infine il 6 gennaio è in programma un evento a tema Epifania che si svolgerà in piazza Del Popolo al costo di 10.300 euro.