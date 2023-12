Un Natale nel segno della solidarietà: a Mesagne la donazione di sangue

MESAGNE - Domenica 10 dicembre, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, presso il punto fisso di raccolta dell'ospedale di Mesagne, i volontari di Fidas Mesagne e un'équipe dell’Asl di Brindisi aspettano i donatori si sangue per un gesto di altruismo. Si legge in un comunicato dell'associazione: "In un periodo di festa, nella corsa ai regali di Natale, perché non pensare a qualcosa che va ben oltre il regalo perfetto? Perché non porre l'attenzione su coloro che da una trasfusione possono trarre la vita? Pensaci e, poiché l'amore genera amore, porta con te un amico/a, un familiare, un conoscente che abbia compiuto 18 anni, pesi non meno di 50 kg e goda di buona salute".

Prosegue la nota: "Il vostro dono può fare la differenza tra l'esserci e non l'esserci più, tra il godersi l'abbraccio dei propri cari e non poterlo più fare. Insomma, oltre al regalo tradizionale, fate un dono che nasca dall'anima, che può strappare un sorriso e un grazie che viene dal cuore. A Natale, ma non solo, il dono più bello è sempre donare il sangue: fatelo, perché il sangue è un presidio terapeutico prezioso non riproducibile in laboratorio e, per questo, ogni donatore gioca un ruolo fondamentale, indispensabile per la sopravvivenza di molti bisognosi. Con la speranza che sia un Natale sereno per chiunque, Fidas Mesagne augura buone feste a tutti".