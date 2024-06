Il ritorno della "Celebrity Constellation": altri 2200 crocieristi arrivati a Brindisi

BRINDISI - Altra nave da crociera per il porto di Brindisi, che raddoppia, dopo l’arrivo della “Mykonos Magica”. Stamani (domenica 9 giugno) ha fatto il suo ritorno in città la Celebrity Constellation, della Celebrity Cruises. La nave ha ormeggiato a Costa Morena Nord, con un carico di 2200 passeggeri e 941 membri dell’equipaggio.

Gli autobus della Stp hanno trasportato i turisti verso l’info point allestito presso la sede dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale. Da lì hanno proseguito a piedi per le vie del capoluogo. Altri hanno optato per i tour fra le province di Brindisi e Lecce, a bordo di pullman che li attendevano in banchina.

I crocieristi si sono imbattuti nel colpo d’occhio delle decine di barche a vela ormeggiate sul lungomare, in vista della partenza della regata internazionale Brindisi – Corfù, programmata per le ore 12, dal porto esterno. E presso la banchina di Sant’Apollinare, davanti al capannone ex Montedison, staziona la “Mykonos Magic” (ex Costa Magica), che fino al 18 giugno ospiterà le forze dell’ordine impegnate nel G7.

Un po’ più nascosta, invece, Nave Palinuro. Il veliero scuola della Marina Militare è ormeggiato nel Seno di Levante, nei pressi della sede dell’Authority. La Celebrity ripartirà alle 19.00 alla volta di Dubrovnik (Croazia). Anche oggi, insomma, gran fermento nel porto.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui