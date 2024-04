La nave di lusso Seabourn Encore nel porto di Brindisi con oltre 500 passeggeri

BRINDISI - La lussuosa nave da crociera Seabourn Encore, della compagnia compagnia Seabourn Cruise Line, è ormeggiata dalle prime ore del giornod i oggi, giovedì 25 aprile, presso banchina carbonifera del porto interno di Brindisi. A bordo 559 passeggeri e 420 componenti dell’equipaggio. La nave, proveniente da Corfù, ripartirà questa sera alle 18 alla volta di Dubrovnik (Croazia).

Come sempre l'accoglienza dei gestire croceristi è gestita dal Punto di informazione Unpli Puglia Aps.

Costruita da Fincantieri in Italia per Seabourn Cruise Line, conta 300 suite tutte dotate di balcone privato, 210 metri di lunghezza e 28 metri di larghezza e può ospitare fino a 600 passeggeri. Non è la prima volta che la Seabourn Encore giunge nel porto di Brindisi, l'ultimo attracco risale a ottobre dello scorso anno.

