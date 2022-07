La porta container Cerus trasferita dalla diga di Punta Riso a Costa Morena

BRINDISI - Con il coordinamento e il supporto operativo della Capitaneria di porto di Brindisi e tecnico dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale, la nave portacontenitori Cerus, interessata da un principio di incendio alle prime luci di sabato 2 luglio, mentre si trovava al largo di Brindisi, è stata spostata questo pomeriggio (martedì 12 luglio) dalla diga di Punta riso alla banchina di Costa morena nord, per la successiva movimentazione dei containers ubicati sopra la stiva 3.

L’operazione è in corso di esecuzione da parte della impresa portuale Sir, tenuto conto degli esiti della riunione svoltasi durante la mattinata di ieri presso gli uffici della Capitaneria di porto, e del sopralluogo positivo svolto presso la banchina di Costa Morena Nord della Capitaneria di Porto, del personale dei vigili del fuoco, dellAutorità di Sistema portuale, della Corporazione Piloti, dei chimici di Porto, dell’Arpa, del Comando nave e dellAgenzia raccomandataria marittima (Gorgoni), e tenuto conto del parere/certificazione rilasciato dall’Ente Tecnico “Bureau Veritas” circa l’efficienza degli organi propulsivi e di governo , nonché del ripristino della piena efficienza dell’impianto antincendio a CO2 nelle altre stive.

La manovra è stata effettuata mediante l’impiego di 3 rimorchiatori portuali. La nave è stata ormeggiata con fianco sinistro in banchina con la stiva 3 posizionata al centro della banchina stessa. Durante la sosta sarà garantita l’assistenza attraverso la presenza fissa di un rimorchiatore. Drante la sosta, inoltre, è stato prescritto che dovrà esserci la presenza di mezzi del comando provinciale dei vigili del fuoco. L’ormeggio presso la banchina di Costa Morena Nord non potrà protrarsi, in tutti i casi ,oltre le ore 18:00 del giorno 14 luglio, allorché la nave sarà movimentata nuovamente presso la diga di Punta Riso, per il programmato arrivo della nave da crociera Costa Luminosa previsto per venerdì 15 luglio, alle ore 7, in banchina.