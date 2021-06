Nave San Giusto, avvicendamento al comando: dall'Italia alla Spagna

BRINDISI - Venerdì 2 luglio 2021 alle 10, a bordo della nave d’assalto anfibio San Giusto, ormeggiata presso la base navale di Brindisi, alla presenza dell'ammiraglio di squadra Paolo Treu e dell’ammiraglio di squadra Eugenio Diaz Del Rio Jaudenes, rispettivamente comandanti in capo della squadra navale italiana (Cincnav) e Spagnola (Alflot), avrà luogo la cerimonia di avvicendamento tra l’Italia e la Spagna al comando della Forza Anfibia Italo-Spagnola (Spanish Italian Amphibious Force - Siaf) e della Forza da Sbarco Italo-Spagnola (Spanish-Italian Landing Force - Silf).

Dopo due anni di comando italiano, il contrammiraglio Alberto Sodomaco, comandante della terza divisione navale, e il contrammiraglio Luca Anconelli, comandante della forza da sbarco della Marina militare, cederanno rispettivamente il comando della Siaf e della Silf al contrammiraglio Ignacio Cespedes Camacho, comandante del Grupo Anfibio y de Proyecciòn della Marina spagnola, e al generale di brigata Josè Luis Souto Aguirre, comandante del Tercio de Armada.

La Forza Anfibia Italo-Spagnola, attivata nel 1996, nasce dalla comune volontà delle due nazioni di concorrere in forma unificata alle forze multinazionali cui Italia e Spagna normalmente contribuiscono, per la sicurezza collettiva della comunità internazionale.

Dal 1 luglio 2020, inoltre, il contrammiraglio Alberto Sodomaco, in qualità di Comandante della Siaf, è stato per un anno alla guida del European Union Amphibious Battle Group (Euabg), gruppo anfibio a elevata prontezza costituito attorno alla Siaf-Silf, offerto all’Unione Europea per l’intervento in caso di decisione del Consiglio Ue.

La Marina Militare, nell’ambito della naturale turnazione fra nazioni, riassumerà il comando della Siaf-Silf nell’anno 2023.