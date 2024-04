Due navi da crociera fra porto interno e Costa Morena: migliaia di turisti in città

BRINDISI - Migliaia di passeggeri in giro per le vie di Brindisi, in un lunedì segnato dall’approdo di due navi da crociera. Stamattina (lunedì 29 aprile), sulla banchina di Costa Morena est, ha fatto il suo primo ormeggio la “Celebrity Constellation” della compagnia statunitense Celebrity Cruises, con 2086 passeggeri e 963 componenti dell’equipaggio, controllata dal gruppo Royal Caribbean. Proveniente da Messina, la Celebrity toccherà Brindisi altre 11 volte, nell’ambito dell’itinerario “Best Of Italy & Croatia”.

Abordo della nave si è svolto lo scambio di crest fra il comandante e il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi.

Alle ore 16, come ogni lunedì, è previsto l’arrivo della Msc Sinfonia. La nave ormeggerà nel porto interno, con 2241 passeggeri, 335 dei quali hanno scelto di concludere a Brindisi il loro viaggio, mentre gli imbarcanti saranno 310. In totale, i transiti sono 1906. Sono 737, invece, i componenti dell'equipaggio. Di questi, 4 scenderanno a Brindisi, mentre 2 addetti raggiungeranno i loro colleghi a bordo imbarcandosi dal porto messapico. La nave ripartirà alle 22 alla volta di Myconos.

L’agenzia per entrambe le navi è la Gorgoni Srl.