Nessuna assunzione all'Arsenale di Brindisi, Fp Cgil: "Non accetteremo manovre al ribasso"

BRINDISI - Nei vari avvicendamenti al comando della base di Brindisi, è stata espressa una volontà di progettualità per il sito dell’Arsenale: da qui ai prossimi dieci anni sono stati esposti una serie di intendimenti che porterebbero questa importante struttura ad avere una nuova dimensione per le attività navali della Marina.

"Questa situazione, però, si scontra con la realtà attuale dell'Arsenale, che vede un progressivo svuotamento delle professionalità ed un aumento dei carichi di lavoro con la diminuzione costante del personale". E' quanto si legge in un comunicato diramato da Fp Cgil, a firma del segretario generale di Brindisi, Luciano Quarta.

"Inoltre, tutto ciò si unisce all’allarme lanciato nelle audizioni recenti dal capo di Stato maggiore della Marina alla commissione Difesa della Camera: è emerso che nelle città in cui sono dislocati gli Arsenali più importanti, ed in particolare a Brindisi, gli stessi sono afflitti da un grave debito manutentivo e hanno necessità di un adeguamento tecnologico".

"Riteniamo che sia urgente investire su infrastrutture e piani logistici per il futuro - prosegue Quarta - a tal proposito, nelle riunioni a cui abbiamo partecipato, abbiamo richiesto che tutto questo venga messo in evidenza e che venga esplicato in un vero e proprio piano industriale, che indichi le risorse e che soprattutto riguardi le persone che verranno impiegate per la realizzazione dei vari progetti e per la conduzione delle normali attività dell’Arsenale in un contesto di aumento dei carichi di lavoro".

"Da anni la Fp Cgil di Brindisi tiene i riflettori accesi su quello che rappresenta uno dei maggiori siti produttivi presenti sul territorio se si considera il personale civile, militare e l’indotto. Negli anni, proprio la mobilitazione delle organizzazioni sindacalii ha scongiurato il paventato rischio di chiusura, per poi arrivare alla conquista del suo rilancio con la ritrovata autonomia gestionale attraverso la fondamentale dislocazione anche rispetto alle opere manutentive dei mezzi anfibi, fino alla notizia di 40 assunzioni di personale civile che aveva in parte sopito le polemiche sulla miopia politica rispetto alle tante problematiche del territorio Brindisino".

"Pertanto, la mancata calendarizzazione di queste 40 assunzioni, considerato che siamo fermi all’annuncio datato orami tre anni, va considerata un’occasione persa perché doveva essere un importante punto di partenza per altri impegni sul piano assunzionale, utili a garantire quella necessaria continuità e valorizzazione delle competenze e dare fiato all’economia di questo territorio - Si legge ancora nel comunicato - Queste assunzioni erano parametrate alle esigenze di personale della pianta organica di quegli anni, nel frattempo tra pensionamenti e trasferimenti l’organico è già di molto diminuito e per i prossimi anni, considerato le quiescenze in atto, la carenza si attesterà a ben 180 unità in meno nel 2025, facendo scendere la base ad una capacità lavorativa di un terzo del fabbisogno reale. Anche se dovessero arrivare le 40 unità, cosa che non accadrà nel breve periodo, saremo comunque di fronte ad un organico ridotto della metà rispetto a quello necessario con l’aggravio di una perdita di competenze e conoscenze senza il trasferimento delle stesse in mancanza di avvicendamento, esperienze che in una situazione di questo tipo andranno disperse irrimediabilmente".

"Vogliamo evidenziare che la FP Cgil di Brindisi non accetterà manovre al ribasso, relativamente alla platea occorrente con un tentativo di riduzione degli organici, con il ricorso ad appalti esterni oltre il necessario e per attività da sempre svolte dal personale civile interno all’Arsenale - Conclude . Quarta - Un percorso di privatizzazione che la nostra sigla sindacale avverserà con determinazione ad ogni livello".