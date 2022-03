New Basket Brindisi, Stp: servizio di collegamento gratuito con il PalaPentassuglia

BRINDISI - Servizio di collegamento gratuito con il PalaPentassuglia in occasione della partita della New Basket Brindisi di domenica 20 marzo. Stp Brindisi ricorda che in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Brindisi, in occasione delle partite casalinghe della New Basket Brindisi, è attivo il servizio di collegamento gratuito con il PalaPentassuglia.

Per domenica 20 marzo è prevista la partenza dalla fermata di via Benedetto Brin (Stadio) alle ore 16.50 con il ritorno dopo 15 minuti dal termine della partita. Il servizio sarà svolto con un autobus da 12 metri.

Il percorso e le fermate utili in andata e ritorno sono le seguenti: