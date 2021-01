Nicola Ciracì è il nuovo presidente Cda dell’Accademia di Belle Arti di Lecce

LECCE - Il ministro dell’università e della ricerca Gaetano Manfredi ha nominato l’onorevole Nicola Ciracì nuovo presidente del Cda dell’accademia di Belle Arti di Lecce per il triennio 2021/2024. Il Tar Puglia sezione Lecce ha annullato con sentenza la precedente nomina obbligando, quindi, l’amministrazione a procedere ad una nuova valutazione della terna di candidati verificando

il possesso di due requisiti. Il neopresidente parlamentare e amministratore pubblico e’ da tempo impegnato nel settore Afam (alta

formazione artistico musicale) ha ricoperto per due mandati il ruolo di presidente del conservatorio di musica Tito Schipa su nomina dei ministri Gelmini e Carrozza, per altri due è stato componente del Cda in rappresentanza della provincia di Lecce ed esperto Miur, a lungo componente del direttivo nazionale della conferenza dei presidenti di conservatorio.

Ha legato il suo impegno a varie iniziative nel settore artistico come la statizzazione del Cconservatorio di Ceglie Messapica, la proposta di legge per la giornata nazionale in memoria del tenore Tito Schipa, la dedica allo stesso tenore del premio nazionale delle arti sezione canto, la tournée dell’orchestra giovanile dei conservatori in Cina e Corea, la firma del protocollo di intesa tra il conservatorio di Lecce e l’università della arti di Tirana. Vista anche la nomina della docente UniSalento Maria Antonietta Aiello in qualità di componente del Cda

come esperto Miur, nelle prossime ore si insedierà legittimamente il nuovo presidente e Cda di Aba Lecce. L’onorevole Ciraci ha dichiarato:” Ero certo che la giustizia amministrativa si sarebbe espressa in favore delle indispensabili competenze. Adesso bisogna recuperare l’anno perso, creare una fase di grande vitalità e inserirsi nei grandi temi del nuovo tavolo permanente dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica avviato con lungimiranza dal ministro Manfredi, reinserendo Lecce nel circuito nazionale delle accademie.

Aba Lecce dovrà contribuire allo sviluppo del riconosciuto nation branding italiano. Bisogna ripartire con progetti di internazionalizzazione, rilanciare Erasmus, mantenere saldo il rapporto con gli studenti cinesi e guardare soprattutto ai Balcani e al nuovo programma del Regno Unito. Servono protocolli di intesa, gemellaggi, cooperazione, mobilità dei docenti e allievi, finanziamenti europei, fundraising e ricercare un nuovo mecenatismo. Vanno aperte le porte dell’accademia, che rammento e’ “Istituzione Universitaria”, partendo dalla

collaborazione con UniSalento e per tale ragione il mio primo incontro avverrà con il Rettore. Sono ottimista sul buon lavoro che si potrà fare in questi anni vista una governance forte guidata da un nuovo direttore capace e dotata di passioni come il professore Nunzio Fiore, da un consiglio accademico determinato e compatto, da docenti autorevoli e da una rappresentanza studentesca partecipe e innovativa.

Il mio primo impegno e’ quello di ascoltare tutti gli stakeholder e redigere un’agenda con obiettivi precisi: mettere ordine nell’amministrazione, informatizzare uffici e didattica per dare nuovi servizi alla popolazione studentesca, costruire processi di trasparenza come richiesto dall’Anac e redigere un bilancio con entrate straordinarie per far tornare Aba Lecce nel ruolo principale, che gli spetta, nel panorama artistico e formativo dell’area jonico-salentina e del Mezzogiorno. Ovviamente c’è bisogno delle istituzioni, del mondo produttivo, del territorio e di chi crede nell’arte per avviare processi di rigenerazione culturale. Speriamo di poter celebrare al più presto il 60esimo anniversario della fondazione dell’Accademia come inizio di un nuovo corso.”

Al neo presidente sono arrivate le prime felicitazioni e auguri di buon lavoro del ministro delle politiche agricole,alimentari e forestali onorevole Teresa Bellanova, del Magnifico Rettore Unisalento Pollice, del presidente della conferenza dei Conservatori Italiani on. Raffaello Vignali e dell’Ambasciatrice della Repubblica d’Albania Anila Bitri Lani.