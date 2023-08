Nicola Gratteri a Mesagne: "Parlare con i giovani e acquisire credibilità per combattere le mafie"

MESAGNE - Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro, domenica 20 agosto è stato ospite a Mesagne per la presentazione del suo ultimo libro, “Fuori dai confini. La ‘ndrangheta nel mondo”, un’opera scritta a quattro mani con il saggista ed esperto della "mafia calabrese", Antonio Nicaso. L’incontro, organizzato dal Sap (sindacato autonomo di polizia) in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Mesagne, si è svolto in Piazza Orsini del Balzo alle ore 20. Ha moderato il giornalista Gianmarco Di Napoli.