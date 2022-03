Settore immobiliare: il brindisino Nicola Scardino tesoriere dell'Anaci

Rinnovate le cariche, a livello regionale, dell'associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari. Il brindisino Nicola Scardino è stato nominato tesoriere nel corso del consiglio regionale che si è tenuto a Bari. Antonio De Giovanni, di Lecce, è stato riconfermato presidente regionale per il quadriennio 2022-2025. Mariano Fino, di Bari, è il vicepresidente; Raffaele Di Bari, di Foggia, è il segretario. Luigi Marino, di Taranto, è riconfermato direttore del centro studi e Barbara Padula responsabile scientifico. Consiglieri nazionali Piero Bonito (Foggia) e Anna Maria Portulano (Taranto). Al nuovo Consiglio spetterà il compito di focalizzare le priorità e programmare le iniziative da adottare per affrontare, al meglio, le diverse problematiche che investono il settore immobiliare, in generale, e del condominio, in particolare.