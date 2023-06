Niente interventi programmati in Chirurgia: "Paghiamo problemi strutturali"

BRINDISI - Annullati gli interventi programmati presso il reparto di Chirurgia generale dell'ospedale Perrino di Brindisi, per due giorni, il 14 e il 15 giugno 2023. Sulla vicenda interviene il consigliere regionale Fabiano Amati (Azione): "Il reparto di Chirurgia dell'ospedale Perrino di Brindisi, cioè un ospedale di II livello, non può sospendere le sue attività o restare in funzione a discapito della senologia. Paghiamo certamente problemi strutturali che vengono da lontano e su cui in tanti non hanno voluto tenere gli occhi aperti, ma per i prossimi mesi bisogna concentrare il personale a disposizione e fare in modo che siano assicurate le équipe chirurgiche per i casi acuti e le emergenze, soprattutto nei presidi dotati di terapia intensiva".

La criticità va ricercata nel numero esiguo di medici. Prosegue Amati: "Il resto dell’attività, in particolare quella territoriale, deve invece essere concentrata nei Pta, attraverso una maggiore e migliore organizzazione. La Asl di Brindisi, territorialmente molto piccola, paga il fatto che dovremmo avere - almeno sulla carta - un'organizzazione ospedaliera di tipo regionale, ma purtroppo procediamo con il reclutamento e l'organizzazione del personale su base provinciale e aziendale, per cui le situazioni di emergenza possono essere affrontate solo attraverso provvedimenti dolorosi di sospensione delle attività. Su questo problema e su tutti i problemi degli ultimi mesi assimilabile a questo, presenteremo nei prossimi giorni una proposta, in linea con il nostro tradizionale modo di fare non limitato alla protesta".