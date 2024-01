Niente radiologia interventistica al Perrino, il segno di una sanità non equa

BRINDISI - La morte di Antonio Picciolo a 39 anni, oltre a lasciare comprensibilmente sgomenti e addolorati amici e parenti, ha "suonato la sveglia" a parte della politica nostrana. All'1:15 del 6 gennaio l'uomo è stato portato da un'ambulanza al pronto soccorso del Perrino di Brindisi. Ma qui, da anni, non c'è una radiologia interventistica. E' stato dunque necessario trasportare il paziente a Taranto, al Santissima Annunziata. Poi, il 9 gennaio, la tragica notizia: Antonio si è spento. Il consigliere regionale di Azione, Fabiano Amati, senza fare nomi o riferimenti, ha scritto: "Sono anni che lamento in quasi solitudine l'assenza della radiologia interventistica all'ospedale Perrino di Brindisi, avvertendo che questa carenza genera morti". Poi, il giorno dopo ha rincarato la dose, chiedendo una conferenza dei sindaci urgente con assessore, direttore generale e primario. Il deputato forzista e brindisino Mauro D'Attis ha promesso di presentare, sull'argomento, un'interrogazione al ministro della Salute Orazio Schillaci, ricordando di aver denunciato più volte "le gravissime carenze dell'ospedale Perrino di Brindisi". Sarebbe prevista per martedì prossimo, stando a quanto si apprende, una seduta della commissione sanità in Regione a Bari, con un unico punto all’ordine del giorno: radiologia interventistica al Perrino. Ci sarebbe stata, infatti, una telefonata sull'argomento tra il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, e l'assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese.

L'allarme nel 2021 del dottor Oliva

"Un paziente con emorragia cerebrale acuta deve essere trasferito a Lecce o a Taranto. Alla fine, se il malcapitato muore, è il medico a prendersi un avviso di garanzia. L'apparecchio è bloccato perché non c'è un impegno energetico tale da garantire l'attivazione" del servizio di radiologia interventistica. Queste parole invece non risalgono a ieri o a due giorni fa, ma al novembre 2021. Le pronunciò il presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Brindisi, Arturo Oliva. Una profezia? No, semplicemente Oliva sa benissimo che nelle patologie tempo-dipendenti c'è un fattore esiziale: il tempo, giustappunto. E il Perrino è un ospedale di secondo livello. L'assenza di un servizio simile gli appare giustamente lunare e sono anni che insiste sull'argomento. In un comunicato dell'8 gennaio 2024, Oliva, rispondendo alla proposta di rendere il parcheggio interno al Perrino accessibile agli utenti, aggiungeva che ci sarebbero tanti problemi da affrontare parlando di sanità nel Brindisino. Tra questi - il lettore perdonerà la ripetizione - l'assenza di radiologia interventistica.

"La sanità oggi non è equa"

Spiega oggi Oliva: "Il problema è l'organizzazione e la mancanza di alcuni servizi essenziali, non solo al Perrino. Radiologia interventistica è proprio un servizio essenziale per le patologie tempo-dipendenti, quindi non solo per problemi neurologici, ma anche per il sanguinamento uterino, per un trauma addominale o toracico, per esempio. E' assurdo che la provincia di Brindisi ne sia sprovvista. Alla fine il paziente subisce e poi l'operatore sanitario rimane col cerino in mano. Parliamo di un requisito essenziale, come si evince dal piano di riordino ospedaliero, che si è rifatto al decreto ministeriale 70. Invece dobbiamo appoggiarci a Taranto o a Lecce. Prendo atto che il sistema sanitario oggi non è equo e universalistico, chi vive in altre zone ha più chance rispetto a un abitante del Brindisino, purtroppo". Solo parole? No, affatto: l'Ordine dei medici di Brindisi il 12 agosto 2022 presentò un esposto alla Procura di Brindisi in cui si parlava di "una situazione di estrema difficoltà in cui versa l'organizzazione della sanità pubblica in provincia di Brindisi".

L'esposto in Procura

Il primo disservizio elencato era proprio l'assenza di radiologia interventistica. Poi, c'erano altre criticità. La richiesta ai magistrati era quella di indagare su eventuali profili di illiceità. Veniva citato un esempio: in caso di trauma addominale che interessi il fegato, gli standard internazionali non possono essere rispettati. Un fegato traumatizzato potrebbe infatti non rispondere alle consuete tecniche chirurgiche e richiedere l'embolizzazione di un vaso sanguinante. Ma se manca radiologia interventistica, come si fa? Il paziente andrebbe trasferito in altra struttura, ma il trasferimento richiede la stabilità emodinamica dell'assistito, quindi il paziente non può essere trasferito. Sempre nell'esposto, veniva citato il caso di un incidente sul lavoro. Un uomo cadde da un'impalcatura di tre metri e riportò varie fratture e un ematoma. Per l'assenza del servizio, doveva essere trasferito. Ma dove? Il sanitario che aveva in carico il paziente chiamò prima il Fazzi di Lecce, poi il policlinico di Bari. Che risposero "picche". Stremato, il sanitario chiese l'intervento delle forze dell'ordine. Poco dopo arrivò "magicamente" l'ok da Bari. Erano passate quattro ore.

Il declino previsto da Macchia

Già nel gennaio 2017 il servizio di radiologia interventistica si avviava verso il declino, come denunciato allora dal segretario della locale Cgil, Antonio Macchia. Scriveva ironicamente il sindacalista: "La radiologia interventistica del Perrino ha carenze di medici, trovata la soluzione. Ridimensionare il servizio, ovvero farlo funzionare solo 12 ore! Il medesimo servizio, infatti, sarà articolato dalle ore 8 alle 20 e i pazienti che necessiteranno di trattamenti, dalle 20 alle 8 saranno trasferiti presso gli ospedali viciniori (Lecce, Taranto, Bari), sempre se riusciranno ad arrivarci". Anche Macchia puntava il dito contro "l'assenza di una programmazione sanitaria di ampio respiro". E anche lui per anni ha insistito sull'argomento e, parlando di "declino", ha di fatto "profetizzato" la chiusura del servizio.

Le responsabilità di una classe politica

A questo punto occorre ricordare un dettaglio: "Asl" è un acronimo e sta per "azienda sanitaria locale". Due elementi essenziali per un corretto funzionamento di qualsiasi azienda sono l'organizzazione e il denaro. Sul versante organizzativo, sia il dottor Oliva che Macchia si sono espressi abbondantemente e in tempi non sospetti. Per quanto riguarda il secondo elemento, basta un dato: l'Italia investe nella spesa sanitaria una cifra che supera di poco il sei per cento del pil. La Germania ne investe circa quattro punti percentuali in più. E non si parla dunque di briciole. E' bene che la classe politica nostrana sia stata scossa dal recente caso di cronaca, ma occorre ricordare che se la sanità nel Brindisino (e non solo) sta attraversando un momento drammatico, le responsabilità non vanno ricercate in medici e infermieri, ma nei "manager" di queste aziende: i politici, tra gli altri. Il depauperamento della sanità pubblica ricade sotto la responsabilità di una intera classe politica, al di là degli schieramenti. Quindi le dichiarazioni non bastano, per invertire la tendenza occorrono fatti, non parole e promesse.