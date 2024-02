"No" al G7 e sostegno al popolo palestinese: programmata manifestazione

FASANO - Si svolgerà domenica 18 febbraio una manifestazione di solidarietà per il popolo palestinese e per dire "no al G7" e alle sue politiche. Il sit-in avrà luogo in Piazza Ciaia a Fasano alle ore 18.

Già lo scorso 26 gennaio, la Città della Selva aveva ospitato una riunione con le sigle sindacali Cobas Brindisi e Usb Fasano presso il Laboratorio urbano di Corso Vittorio Emanuele. Tema del dibattito, le iniziative di protesta in merito al summit mondiale che avrà luogo a Borgo Egnazia dal 13 al 15 giugno.

Alla riunione parteciparono altre associazioni e movimenti, oltreché cittadini e sindacati di base. Da qui la nascita di un tavolo di coordinamento regionale istituito per decidere le iniziative di contrasto da realizzare in occasione del G7.

Se per moltissime persone l'evento con i leader mondiali è un'occasione da non perdere a favore del territorio, infatti, va ricordato che anche nel Brindisino c'è chi non lo vede di buon occhio a causa delle implicazioni militari che coinvolgono attualmente i Paesi partecipanti.

