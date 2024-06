"No" a guerre e inquinamento: alla "contro-cena" grandi assenti i giovani brindisini

BRINDISI - Lo scirocco soffia sui corsi. Ci sono più divise che "borghesi". I brindisini si saranno anche lamentati, ma si dimostrano diligenti. Chapeau. In piazza Vittoria il clima cambia. Lo scirocco fa sudare, ma Brindisi lì è viva, in questi giorni del G7. Al Castello Svevo i preparativi fervono, ma lì è zona rossa. Anche piazza Vittoria è "zona rossa", ma in un altro senso. La contro-cena attira gente, discorsi, danze e cibo fanno il resto. Il colpo d'occhio è questo: non ci sono più antagonisti, ma manifestanti; non ci sono più celerini, ma agenti. E magari alcuni di loro mentalmente annuiscono a qualche discorso. La pace, sì, quella. Contro il "G7 della guerra", dice Bobo Aprile dal palco. Drissa Kone invece è "incazzato bianco", soprattutto per quanto sta accadendo ad alcuni lavoratori stranieri, picchiati a sangue mentre rientrano dal lavoro, qui nel Brindisino. Lia Caprera sta dietro al tavolone imbandito. Chi manca? I giovani brindisini. Sono pochi, l'età media è alta. A "pareggiare i conti" anagrafici ci pensano loro: i ragazzi della Comunità Africana di Brindisi e provincia, i volontari tedeschi di Debt for climate e altre nazionalità.

La "questione anagrafica" fa il paio con la manifestazione del 31 maggio contro la crisi industriale e gli esuberi a Brindisi. Anche lì i giovani erano pochi. Una spiegazione può venire da lontano, dai fatti del G8 di Genova, nel 2001, da quella "violazione dei diritti umani di proporzioni mai viste in Europa nella storia recente" (Amnesty International), dalla "macelleria messicana" della Diaz (espressione usata da un dirigente della polizia). Alcuni analisti hanno visto in quell'esperienza la fine della protesta organizzata contro il neoliberismo, contro la globalizzazione, contro le disuguaglianze. Sul palco di Brindisi si parla di pace, si tirano bordate non solo a Erdoğan, ma anche a Zelens'kyj. Sul palco, alla destra di chi parla, sventola una bandiera del popolo curdo, a sinistra una della Palestina. La solidarietà ai due popoli è tangibile.

Una ragazza nota una certa singolarità, propria del vertice dei "grandi della Terra": "Ma quindi parlano dei problemi dell'Africa senza i diretti interessati"? Il G7 rappresenta un mondo "antico" e superato. Certo, altri Paesi emergenti sono invitati, ma resta una mera rappresentazione dell'Occidente. Un'altra ragazza arriva un po' in ritardo. Lei si concentra proprio sulla dicitura di questo summit. "La cornice dell'incontro è Borgo Egnazia: una struttura di lusso in un agglomerato di recente edificazione che in gergo architettonico si indica con i termini 'falso storico', falso quanto la rappresentazione del mondo che ospita in questi giorni", le fa eco. Intanto i manifestanti si servono: couscous, frise, vino rosso. La pizzica fa scattare qualche accenno di danza. I giornalisti ci sono, sia quelli locali che qualcuno internazionale. Dai, Brindisi in questi giorni è davvero al centro del mondo.

Che impressione resta della contro-cena? L'impressione è che la lotta non trovi spazio in questa porzione di occidente. È già stato detto che alla fine i "grandi" stanno blindati, lontani, inaccessibili? Sicuramente. Dall'altra parte ci sono pochi che si indignano per il massacro del popolo palestinese e di quello curdo, per i cambiamenti climatici, per l'inquinamento - e Brindisi ne sa più di qualcosa -, per le disuguaglianze. L'impressione, però, è che anche questa gente, che ci crede, possa comunque fare ben poco. Il motivo? All'appello mancano i giovani, a parte quelli elencati sopra. Non condividevano i temi? No, forse i motivi sono diversi. E maledettamente più complessi.