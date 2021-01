I 141 operatori socio sanitari in scadenza di contratto: "Chiediamo solo di lavorare"

BRINDISI - "Non siamo eroi, siamo matricole, fra pochi giorni scade il nostro contratto e forse verremo dimenticati. Adesso siamo noi a chiedere a voi il sostegno per non essere dimenticati, per poter avere anche noi un futuro dignitoso, chiedendo solo di lavorare". E' l'appello lanciato dai 141 operatori socio sanitari appartenenti alla Asl di Brindisi, facenti parte di una graduatoria storica del 2009 che "per ignoti motivi non ha avuto adeguato scorrimento", spiegano in una lettera i 141.

"Sia prima che durante le due pandemie da Coronavirus - prosegue la lettera - abbiamo lavorato ininterrottamente reggendo il peso di un sistema sanitario che rischiava di franare e di non sostenere la qualità assistenziale dei malati in tutti i reparti, non Covid, Covid e terapie subintensive e intensive, garantendo anche supporto morale a tutti quei pazienti che affianco avevano solo il virus, sostituendoci anche ai loro familiari".

"Non ci siamo mai lamentati della fatica, non abbiamo mai dimostrato cedimenti neanche quando lo sconforto ci assaliva. Spesso il nostro lavoro passa in sordina eppure noi siamo i primi che ogni mattina dopo aver indossato la divisa ci avviciniamo ai nostri pazienti per dare loro dignità", concludono, ricordando la prossima scadenza del contratto.