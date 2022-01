Nominato nuovo vice presidente del Fondo Ambiente Italiano Puglia

BRINDISI - Il Fondo per l’Ambiente Italiano, su indicazione del presidente regionale, Saverio Russo, ha nominato Beniamino Attoma Pepe vice presidente regionale. Volontario del Fai dal 2010, fondatore e capo delegazione per la provincia di Brindisi dal 2015 per due mandati consecutivi, Beniamino Attoma Pepe è architetto, giornalista, autore e conduttore radiofonico. La nomina è stata accompagnata dalla delega regionale ai "Luoghi del Cuore", il censimento nazionale promosso dal Fai ogni due anni per la conoscenza e la tutela dei tanti luoghi in Italia urgenti di attenzione e di cura.

Beniamino Attoma Pepe, ringraziando il presidente regionale, Saverio Russo, e la referente regionale, Mariangela Marchese, ha aggiunto: “Sono particolarmente emozionato per la nomina e vorrei ringraziare coloro che mi sono stati vicini in questi anni di impegno per la diffusione del Fai in provincia di Brindisi. Il doppio mandato triennale da capo delegazione di Brindisi, incarico ora assunto da Marialucrezia Colucci, mi ha permesso di approfondire la conoscenza del territorio e di avvicinarmi ad uno dei progetti del Fai più emozionante, i “Luoghi del Cuore”, per il quale i risultati della nostra regione sono stati edizione dopo edizione sempre più entusiasmanti. Mi avvio pertanto ad affrontare il ruolo e la delega con la stessa curiosità di quando ho cominciato la mia attività di volontario e con la voglia di contribuire ulteriormente alla crescita della consapevolezza del patrimonio storico e culturale della nostra regione.”