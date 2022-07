Nomine a Brindisi: il pianista Stefano Miceli alla presidenza della Fondazione Verdi

BRINDISI - Designati i membri per i cda del Consorzio di Torre Guaceto e della Fondazione Nuovo Teatro Verdi per quanto riguarda Brindisi. I due decreti sindacali, che portano entrambi la firma del sindaco Riccardo Rossi, sono stati registrati oggi, mercoledì 13 luglio 2022. Il 10 maggio scorso, sul sito del Comune di Brindisi erano stati pubblicati due avvisi pubblici per la nomina di due rappresentanti dell'ente, come vice presidente e componente, per il consiglio di amministrazione del Consorzio di gestione di Torre Guaceto e per il presidente e due componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

Il pianista brindisino 47enne Stefano Miceli è il presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Verdi. Due componenti sono Andrea Vinciguerra (49 anni, brindisino) e Marco Greco (64 anni, nato a San Pietro Vernotico e residente a Brindisi). Per quanto riguarda il Consorzio di gestione di Torre Guaceto, i due rappresentanti espressione di Brindisi sono Vincenzo De Bonis (41 anni, nato a Manduria e residente a Brindisi), in qualità di vice presidente del cda, e Alessandro De Vincentis (41 anni, brindisino), in qualità di componente del cda. De Bonis era già componente del consiglio di amministrazione di Torre Guaceto.