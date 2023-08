Le nomine della diocesi di Oria in occasione della festa di San Barsanofio

ORIA - Sono state annunciate le nuove nomine della diocesi di Oria: nuovi parroci e altri ruoli. L'annuncio è stato diffuso nella giornata di ieri (mercoledì 30 agosto 2023), in occasione della solennità di san Barsanofio, patrono della città e della diocesi di Oria. Di seguito le nomine del vescovo, Vincenzo Pisanello.

Don Vincenzo Martina, parroco della parrocchia Santa Maria Goretti in Francavilla Fontana; don Pietroronzo Cinieri, parroco dell'Unità pastorale di Erchie; don Marco Stasi, amministratore parrocchiale della parrocchia Maria Ss.ma Assunta in Campomarino di Maruggio; don Roberto Lonoce, vicario parrocchiale dell’Unità pastorale di Erchie.

E ancora: don Valerio Gioia, collaboratore della parrocchia San Rocco in Ceglie Messapica; don Carmine Maiorano, collaboratore della parrocchia San Vincenzo de' Paoli in Villa Castelli; don Nico Lopalco, collaboratore della parrocchia Santa Maria della Neve in Latiano; don Gianfranco Aquino, cappellano presso l'ospedale di Ceglie Messapica.