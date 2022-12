Il prefetto Carolina Bellantoni lascerà Brindisi: nominata un'altra donna

BRINDISI - Nomine e cambi nelle Prefetture, interessata anche Brindisi. L'attuale prefetto, Carolina Bellantoni, da Brindisi, è destinata a svolgere le funzioni di vice capo dipartimento, direttore centrale per le politiche del personale dell'Amministrazione civile presso il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

Al suo posto sarà nominata Michela Savina La Iacona. E' quanto deciso durante l'ultimo Consiglio dei ministri, che si è riunito mercoledì 21 dicembre 2022, alle ore 11.45 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del vicepresidente Matteo Salvini. Segretario, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Carolina Bellantoni è stata destinata a Brindisi nell'ottobre 2020.

Michela Savina La Iacona è nata il 19 febbraio 1961. E' laureata in Giurisprudenza, laura conseguita presso l'Università di Catania. La Iacona era viceprefetto vicario presso la prefettura di Enna dall'aprile del 2017