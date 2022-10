Prefettura, dopo 15 anni saluta la vice prefetto Cicoria: sarà vicaria a Bari

BRINDISI - Lascia la prefettura di Brindisi per un nuovo importante incarico, Erminia Cicoria, vice prefetto vicario della Prefettura di Brindisi che, dal 24 ottobre 2022, si trasferirà alla Prefettura di Bari, dove ricoprirà l’incarico di Vicario. La dottoressa Cicoria è in servizio alla Prefettura di Brindisi da quindici anni, dove ha seguito diverse materie attinenti a tematiche sociali ed amministrative. Il prefetto di Brindisi, Carolina Bellantoni, nel ringraziarla per il lavoro svolto formula i migliori auguri di buon lavoro nella nuova sede.