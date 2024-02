Non possono pulire la spiaggia per la burocrazia, ma volontari salvano tartaruga

BRINDISI – Non hanno potuto pulire la spiaggia, ma hanno salvato una tartaruga di pochi mesi. E’ stata una mattinata emozionante per 13 volontari che stamattina (sabato 3 febbraio) si sono ritrovati in località Cala Materdomini per rimuovere i rifiuti, su iniziativa dell’associazione “Cambiamoci”, fondata dallo studente 17enne Davide Avantaggiato. La spiaggia comunale non è stato possibile pulirla, per ragioni burocratiche.

Muniti di guanti, buste e altri attrezzi del mestiere, i volenterosi cittadini erano sul punto di tornare a casa quando hanno notato qualcosa di insolito sulla battigia. Non si trattava di uno dei soliti rifiuti portati dalle mareggiate, bensì di un cucciolo di caretta caretta. L’esemplare era vivo ma non riusciva a muoversi, fortemente infreddolito. Il suo destino pareva ormai segnato, ma i volontari di “Cambiamoci” l’hanno letteralmente strappato alla morte. La tartarughina, grande quasi quanto un palmo di mano, tremava. Subito allertato, il personale del centro recupero tartarughe marine “Luigi Cantoro” di Torre Guaceto ha rapidamente raggiunto la spiaggia, prendendosi cura della testuggine.

Si presume che la tartaruga sia nata da una delle uova schiuse la scorsa estate all’interno dell’oasi. Esemplari così piccoli, non avendo avuto il tempo di crescere in condizioni di mare calmo e a temperature più miti, non hanno la forza di fronteggiare i moti ondosi, finendo inevitabilmente spiaggiati. Non è infatti raro trovare dei cuccioli di caretta caretta riversi sull’arenile, subito dopo una mareggiata. Molti, purtroppo, non vengono individuati. E’ stata invece fortunata la tartarughina salvata stamattina dai volontari di Cambiamoci.

“E’ stata una soddisfazione – dichiara Davide Avantaggiato – aver contribuito a salvare questa piccola tartaruga. Siamo molto emozionati”. Come detto, i volontari non hanno potuto pulire la spiaggia per questioni di tipo burocratico. Il servizio spetta infatti a una ditta che da contratto deve prendersi cura del tratto affidato in concessione di Cala Materdomini. La presenza dei volontari è stata segnalata alla Polizia Locale di Brindisi, che ha suggerito ai volontari di intervenire presso le aree non oggetto di concessione.

L’associazione aveva comunque contattato la società Teorema, appaltatrice del servizio comunale di raccolta dei rifiuti, per il ritiro dei sacchi, al termine dell'attività. Inoltre l’amministrazione comunale è stata informata dell’evento con una pec inviata ieri dagli organizzatori. L’associazione, ad ogni modo, già promotrice di altre iniziative analoghe, non ha potuto operare su quel tratto di spiaggia. Poco male, se si considera che ha salvato una vita.