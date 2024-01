Nonna Benedetta spegne 100 candeline: la festa con parenti, amici e sindaco

CEGLIE MESSAPICA - La comunità di Ceglie Messapica ha una nuova centenaria. Benedetta Vitale ha festeggiato il secolo di vita, 100 anni passati in grande allegria. Un compleanno festeggiato assieme a tanti invitati: presenti ovviamente i figli e tanti familiari, amici e amiche che non potevano mancare a un avvenimento speciale come questo.

Così come non poteva mancare l'Amministrazione comunale. Il sindaco Angelo Palmisano ha festeggiato con lei un traguardo speciale che vale non solo per la diretta interessata, ma anche per tutta la comunità di Ceglie Messapica. Il sindaco ha donato alla signora Benedetta una targa per ricordare un compleanno così speciale.

"I suoi 100 anni rappresentano un avvenimento che trasmette a tutti noi un prezioso patrimonio di tradizioni e di valori che sono, da sempre, alla base della nostra comunità", ha spiegato il sindaco Angelo Palmisano.