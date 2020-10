“Nonno Ascoltami": al via campagna di controlli gratuiti dell’udito

BRINDISI - La società del Gruppo Enel promuove la manifestazione che ha l’obiettivo di diffondere tra i cittadini l’importanza della prevenzione dei disturbi uditivi. Enel Energia, società del Gruppo Enel che opera nel Mercato libero, da sempre attenta ai bisogni dei propri clienti e presente attivamente sul territorio, sostiene “Nonno Ascoltami! - L’Ospedale in Piazza”.

La campagna di controlli gratuiti dell’udito, giunta all’undicesima edizione, porta il tema della prevenzione in tutta Italia. La tappa di Brindisi è in programma domenica 11 ottobre, dalle ore 10 alle ore 18 in Piazza Vittoria. In questo presidio, medici specialisti e tecnici dell’udito saranno a disposizione dei cittadini, per l’intera giornata, per effettuare visite gratuite.

L’iniziativa, che ha il patrocinio del Ministero della Salute e il supporto dell’Oms, è promossa da Udito Italia onlus. La giornata di prevenzione è resa possibile anche grazie al coinvolgimento del Policlinico San Martino, l’Istituto Gaslini, l’Ente ospedali Galliera, l’ospedale Micone e il supporto della Croce Rossa.

La centralità delle persone, la presenza capillare sul territorio, e lo sviluppo di soluzioni per una vita più smart, sono obiettivi comuni che saldano la collaborazione tra Enel Energia e Nonno Ascoltami. Enel Energia è, infatti, da anni accanto a Udito Italia Onlus per sostenere iniziative che creino un contatto diretto con le comunità locali, promuovendo attività di prevenzione sanitaria, rivolta soprattutto agli anziani, e nel rispetto della massima tutela della salute e della sicurezza.

I cittadini troveranno anche un presidio fisico in piazza, dove potranno richiedere consulenze specializzate su offerte luce e gas, informazioni in tema di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale. Risponderà alle loro domande il personale dello Spazio Enel Partner di Brindisi, viale Commenda 28.