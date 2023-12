"Nonostante il dolore, vogliamo ringraziare i medici e gli infermieri del Perrino"

Un nostro lettore ci ha inviato una lettera, firmata, dopo la morte della sua amata nonna. Nonostante il dolore, riconosce la professionalità e l'umanità di medici, infermieri e operatori dei reparti di Geriatria e Medicina Interna del Perrino di Brindisi.

Scrivo queste parole per ringraziare tutti gli infermieri e i dottori dei reparti di Geriatria e Medicina Interna dell'ospedale "Perrino". Un grazie anche a tutti i medici e gli infermieri del Pronto Soccorso per aver aiutato fino alla fine la mia carissima nonnina. Nonostante tutte le cose fatte e l'impegno di tutti, purtroppo il corpo non ha retto. Grazie di tutto. Veramente ci sono angeli che cadono dal cielo per aiutare le persone in difficoltà.