Caos in Pronto soccorso: "Problemi dovuti anche ai troppi accessi impropri"

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’Asl Brindisi sui disagi vissuti presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino, la giornata del 6 maggio. Come rimarcato anche da BrindisiReport nel suo articolo e in un precedente servizio di qualche giorno prima, le problematiche sono dovute anche alla cattiva abitudine di recarsi in Pronto soccorsi per problemi di lieve entità, che potrebbero essere affrontati in altro modo.

In merito agli articoli sulla situazione di disagio nel Pronto soccorso del Perrino di Brindisi lunedì 6 maggio, il direttore, Nicola Carlucci, comunica che fino alle 23.59 della stessa giornata sono stati registrati 175 accessi: 6 per emergenza (codice rosso), 53 per urgenza (arancione), 73 per urgenza minore (verde), 42 per urgenza differibile (azzurro), 1 per non urgenza (bianco). Per quanto riguarda il personale in servizio, al mattino erano presenti 4 medici e 10 infermieri, nel pomeriggio 3 medici e 10 infermieri e di notte 3 medici e 11 infermieri.

È bene ricordare, quindi che i problemi sono legati non solo alla carenza di operatori sanitari, ma anche all’iperafflusso in pronto soccorso con un numero rilevante di accessi impropri.

