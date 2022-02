Legalità e rispetto delle norme: dibattito aperto con le associazioni

OSTUNI - Riceviamo e pubblichiamo nota a firma della presidente del forum della società civile di Ostuni, Teresa Lococciolo.

La giunta esecutiva del forum della società civile di Ostuni nella riunione del 3 febbraio 2022, ha esaminato il lungo iter procedimentale e le diverse fasi che hanno indotto l’autorità centrale dello Stato italiano a proclamare lo scioglimento del

consiglio comunale di Ostuni. Le preoccupazioni di cui si fa carico lo Stato sono già espresse nella premessa del

relativo decreto: non arrecare “grave pregiudizio agli interessi della collettività” e “rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli all’interesse pubblico per assicurare il risanamento dell’ente locale”.

La giunta, che già in alcuni documenti e assemblee del forum tenute negli anni scorsi aveva affrontato i temi della legalità, trasparenza e controllo del territorio, esprime ora la sua preoccupazione per la situazione evidenziata dal governo italiano in quel provvedimento che sicuramente produce grave caduta d’immagine, economica, sociale, sanitaria e culturale della città, per quanto sottoposta ad un lungo periodo di interruzione della dialettica politico/democratica in seno alla sua amministrazione assegnata alla commissione straordinaria cui assicura completa disponibilità.

Tanto considerato, intende avviare un dibattito aperto a tutte le associazioni iscritte al forum, volto ad apportare il proprio contributo per dare adeguate risposte alle gravi difficoltà emerse, ai bisogni dei cittadini e all’amministrazione della città. A tal fine, si propone di convocare a breve un’assemblea, anche per intraprendere un percorso formativo condiviso, atto ad individuare strumenti utili a sollecitare il comune senso della legalità con il rispetto delle norme, ad iniziare dai comportamenti personali e associativi, poiché una cittadinanza è vitale e progredisce se, insieme e singolarmente, si opera nel rispetto delle leggi.