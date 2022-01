Camberlingo: "Ripristinare, immediatamente, il servizio ausiliariato e supporto logistico"

FRANCAVILLA FONTANA - Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Pancrazio Tedesco, segretario generale Fp Cgil Brindisi, inviata al direttore generale della Asl Brindisi, all'amministratore unico della Sanitaservice e al direttore sanitario del Camberlingo, con richiesta di ripristino immediato del servizio di logistica al nosocomio di Francavilla Fontana.

La scrivente Fp Cgil si oppone con forza all’idea di sopprimere, anche temporaneamente, il servizio di ausiliariato supporto logistico all’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. Il servizio, istituito da poco, 1 novembre 2021, dopo un iter lunghissimo oggi rischia di scomparire per cause ancora sconosciute. La logistica interna, cosi come accade in altre realtà del territorio Brindisino è diventato un servizio indispensabile alla buona organizzazione. Gli addetti si occupano del trasporto pazienti all’interno del nosocomio, dell’approvvigionamento dei farmaci e di altri servizi essenziali per le unità operative.

Cosa più importante: consentono agli operatori delle stesse unità operative la permanenza fissa al fianco dei pazienti ad essi affidati. Le otto unità presenti nel presidio di Francavilla Fontana sono estremamente funzionali alla buona organizzazione, anzi possiamo affermare con certezza assoluta che andrebbero incrementate. La chiusura del servizio avrà ripercussioni su tutte le attività di reparto e ambulatoriali, in un momento di grave pandemia restiamo sgomenti difronte ad una scelta che non trova giustificazioni, ma è solo figlia di una logica che non risponde alla razionalizzazione delle risorse umane.

Come organizzazioni sindacali ci saremmo aspettati una riflessione e una discussione accurata sulle possibili risposte alla pandemia, dall’utilizzo dei dispositivi di protezione fino all’incremento delle risorse umane. La discussione e il confronto, con tempistiche più larghe, ma necessarie, sono forse da sopprimere ? Possibile che la risposta della direzione sanitaria alla situazione attuale sia quella di sopprimere un servizio essenziale, ritenendolo superfluo? Cartesio avrebbe risposto così: "Dubium sapientiae initium", il dubbio è l’origine della sapienza. La Fp Cgil Brindisi chiede l’immediato ripristino del servizio ausiliariato e supporto logistico. La scrivente ribadisce con forza la necessità di evitare le gravissime ripercussioni di tipo organizzativo al personale delle unità operative e ai pazienti. La Fp Cgil si riserva di tutelare il personale in tutte le sedi.