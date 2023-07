Torre Rossa, Pd: "Da Snam fondi sufficienti solo ad asfaltare 200 metri di strade"

BRINDISI - “Da Snam arriveranno fondi sufficienti soli per asfaltare una strada”. Lo denuncia il capogruppo consigliare del Partito Democratico, Francesco Cannalire, a seguito di una conferenza dei capigruppo sulle opere di urbanizzazione nelle zone interessate dal passaggio del gasdotto in contrada Torre Rossa, a Tuturano, che si è svolta stamattina (martedì 25 luglio).

Il sindaco Giuseppe Marchionna, su richiesta del Pd, ha relazionato riguardo all’incontro con Snam che si è svolto lo scorso 20 luglio, proprio sugli interventi da effettuare in questa contrada.

“Il sindaco ha riferito che la Snam – dichiara Cannalire - farà le opere che non saranno a compensazione, così come fortemente voluto nella scorsa consiliatura all’unanimità, ma saranno di carattere e con finalità di responsabilità sociale. La vera, amara, sorpresa sarà invece per i residenti a cui erano state promesse tutte le opere necessarie alla ‘normalizzazione’ della loro contrada e che si troveranno con soli 400mila euro di risorse che al massimo serviranno per la realizzazione di circa 200 metri di strade asfaltate”.

Secondo Cannalire si tratta di “una vera e propria sciagura per il mantenimento del consenso di qualcuno che in questi anni, e soprattutto nel periodo elettorale, ha millantato la realizzazione di tronconi di acqua e fogna, strade e illuminazione”.

“Nulla - prosegue Cannalire - di tutto questo: i residenti dovranno, ancora una volta, fare i conti solo con le false promesse elettorali. Per questo abbiamo chiesto al sindaco di attivarsi immediatamente presso la presidenza del Consiglio dei Ministri per richiedere i fondi che spetterebbero a questo territorio così come sancito dai vari governi degli scorsi anni, per l’insediamento del gasdotto Tap e le opere Snam”.