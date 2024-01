Tutti in centro per la notte di San Silvestro: migliaia di persone in piazza Mercato

Oggi in piazza Mercato si replicherà a partire dalle ore 19.00, con uno speciale dj set di apertura è stato affidato a Dario Spagnolo in arte "Dario Esse", affiancato dall'esibizione dal vivo di Luciano Scalinci, sassofonista capace di contaminare il sound con una musicalità originale e alternativa.

L’inaspettata pioggia che ha fatto capolino intorno alle 00.30 ha colto di sorpresa i brindisini, che hanno atteso un po’ prima di riversarsi in centro. Dopo l’1, locali sold out.

L’area è stata presidiata fin dalla tarda serata del 31 dicembre dalle forze dell’ordine, per garantire che i festeggiamenti organizzati dall’amministrazione comunale. avvenissero in una cornice di sicurezza.

BRINDISI – Bagno di folla per i primi vagiti del 2024 nel centro di Brindisi. Migliaia di persone hanno gremito piazza Mercato per festeggiare il passaggio di consegne fra il vecchio e il nuovo anno, fra famiglie e comitive di ragazzi.

